عبر 13 شاحنة بمختلف المناطق.. 6600 سلة غذائية صدقات عن شهداء الواجب

سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب – رحمهم الله – تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وراعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء و المصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

جاء ذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتمشيًا مع ما جرت عليه العادة كل عام، وتأتي هذه المبادرة عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدمها الشهداء من رجال الأمن.