رئيس الغرفة التجارية السعودية: هناك رجال أعمال بادروا بإيقاف الاستيراد من دول تعادي المملكة #عاجل

أشاد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السعودية، باستجابة عدد من رجال الأعمال إلى دعوته لتوجيه أفضلية الاستيراد إلى الدول الشقيقة والصديقة.

وقال العجلان، اليوم الأربعاء، إن “رجل الأعمال السعودي على درجة عالية من المسؤولية، وحبه لوطنه فوق كل اعتبار، وأسعدني أن كثير من رجال الأعمال السعوديين اتخذوا قرارا بإيقاف الاستيراد من بلدان تعلن العداء لبلادنا، وحكوماتها تنتهز أي فرصة للنيل من سمعة بلادنا وقادتنا”.

وأضاف العجلان، في تصريح صحفي، إن “المقاطعة سلاح بيد كل مواطن ومستورد ضد أعداء الوطن”.

وكان “العجلان” قد صرح في أبريل الماضي بضرورة إيقاف الاستيراد من الدول المعادية، التي تنسج حكوماتها المكائد للمملكة.