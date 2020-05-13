مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا في مجال إدارة الموارد البشرية و الخدمة المدنية

وقع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس،مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا، وذلك في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

ومثل الجانب الكوري معالي وزير إدارة شؤون الموظفين هوانق سيوـ تشونق، وتم توقيع المذكرة وتبادل النسخ عبر القنوات الدبلوماسية نظراً للوضع الصحي الراهن.

وتسعى هذه الاتفاقية لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك، وتهدف لتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنشطة التدريب والتطوير ذات الصلة بالخدمة المدنية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل المنشورات والزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة في هذا المجال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على استثمار تعاونها المشترك المحلي والدولي لتطوير مجال الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وتحسين جودة خدماتها بما يحقق التكامل والرّضا بين الوزارة ومنسوبيها.