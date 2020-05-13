أبها تتنفس صباح البنفسج على مواقع التواصل

بآلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت هاشتاق “أبها بعيون ولي العهد”، تنفسَّت مدينة أبها صباح البنفسج المُعطَّر بعبير أشجار الجاكرندا الحانية على محبيها.

ووثقت صور ومقاطع فيديو تداولها المغردون لوحات فنية رسمتها أشجار الجاكرندا على ثغر المدينة الباسم ومحياها الناصع؛ فملأت قلوب أهلها حباً لها، وزادتهم فخراً بانتمائهم لأرضها وسمائها.

ورفعوا الشكر إلى سمو ولي العهد، مستحضرين زيارته لمنطقة عسير قبل نحو عامين، وما تركته هذه الزيارة من أثر لا يزال يؤتي ثماره حتى اليوم، بعدما أصبحت أبها مدينة سياحية ذات مواصفات عالمية. وغردوا: “أدام الله عز هذا الوطن، وفخره، وأدامك الله لنا يا سيدي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأشار المغردون إلى أنه مضى عامان على بدء زراعة أشجار الجاكرندا في أبها، وأنها أصبحت صديقة لجميع أهالي المدينة، وأن شذاها الزكيّ يصاحبهم أينما ذهبواً، مرددين شعر الأمير خالد الفيصل: “يا طيور أبها تغنّي واصدحي.. حادي الأشواق موعود الجواب.. ردّدي صوت المحبّة والوفا.. مع خريرٍ من جداولها العِذاب”.