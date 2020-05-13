خالد الفيصل يطلق برنامج #هديتكم لإسعاد الأسر المحتاجة خلال عيد الفطر في مكة

وافق صاحب السمو الملكي أمير مكة خالد الفيصل على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة براً بمكة، والهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم

و أعلنت إمارة مكة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المبادرة بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية “هدية”