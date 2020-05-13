قائد المركبة المعتدى عليه من شخصين وهدداه بسلاح أبيض يروي تفاصيل الواقعة

روى قائد المركبة الذي صور مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة تهديده بالسلاح الأبيض من شخصين اعتراضا طريقه وحاولا إنزاله من السيارة، تفاصيل الواقعة.

وكشف أحمد الخليفة المعتدى عليه أنه كان ذاهبا إلى دوامه على طريق الظهران – الجبيل وتفاجأ بشخص يطالبه بإفساح الطريق بنبرة حادة ليتجاوزه لكنه فشل في السماح له بالمرور بسبب الزحام.

وقال إن قائد المركبة صدم سيارتي ثم اعترضني وسط الطريق العام، رغم أنني سمحت له في النهاية بتجاوزي ولا توجد أي علاقة بيني وبين الشخصين اللذين صمما على الاعتداء علي، وفقا لمداخلته الهاتفية على قناة الإخبارية.

وأضاف الخليفة “بعدها نزل الشخصان من مركبتهما وأشهر أحدهما سلاحا أبيض، وكان تصرفي بتوثيق الواقعة سليما رغم شدة الموقف ضمانا لحقي أمام الجهات المختصة”.

وفيما بعد أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على المعتديين وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهاما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية في حقهاما وإحالتهما للنيابة العامة.