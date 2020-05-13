15 ولاية أمريكية تحقق في متلازمة مرعبة و نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بكورونا

تحقق 15 ولاية أمريكية في متلازمة مرعبة و نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو إلى أن 15 ولاية على الأقل تحقق في حالات متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد.

وقال كومو إن مسؤولي الصحة في نيويورك يحققون في 102 حالة من المتلازمة المرتبطة بثلاث وفيات في الولاية، وأن 14 ولاية أخرى بما فيها كاليفورنيا وكونيتيكت أبلغت عن حالات مماثلة.

وسجلت نيويورك 166 حالة وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 195 باليوم السابق، مضيفا أن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات ارتفع إلى 416، مقارنة مع 401 أمس.

ولفت حاكم الولاية