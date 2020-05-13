شاهد.. البلديات تطهر أكثر من 240 ألف موقع بالمملكة للحد من انتشار #كورونا

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية عمليات تطهير وغسيل لأكثر من 240 ألف موقع خلال الشهرين الماضيين في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت البلدية حملات مكثفة خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.

وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بجميع مدن المملكة.