ترمب: أجرينا 10 ملايين فحص لكورونا.. والتصريحات حول مخاطر إعادة فتح البلاد غير مقبولة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا.وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون (في إشارة إلى فيروس كورونا) من الصين. 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة!”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يلتق نائبه مايك بنس منذ فترة قليلة وسيظلان على تباعد لوقت قصير كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأضف “فوجئت بالتصريحات غير المقبولة لمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية حول مخاطر إعادة فتح البلاد قريبًا”.