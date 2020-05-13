الموارد البشرية توقع مذكرة تعاون مع بنك البلاد لدعم “أوقاف الجمعيات الأهلية والتحويل الخيري”

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذکرة تعاون مع بنك البلاد بشأن مشروع دعم أوقاف الجمعيات الأهلية تحت التأسيس “التحويل الخيري”، حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل التنمية الاجتماعية سليمان الزبن، فيما مثل بنك البلاد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد إيهاب بن محمود حسوبة.

وتضمنت بنود الاتفاقية التزام البنك بأن تکون الأيقونة الرئيسية باسم “أوقاف الجمعيات” حيث يكون تصنيف قائمة الأوقاف حسب المنطقة، وإضافتها في قنوات الدفع الإلکترونية الخاصة (ببنك البلاد)، وفتح الحساب عن طريق مسؤول الحسابات في بنك البلاد، إضافة إلى قبول الإيداعات بالحساب بما يتوافق مع ضوابط الإيداع في الحسابات الخاصة بالجمعيات المحدد بضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي، وإيقاف جمع التبرعات مباشرة وذلك في حال اکتمال المبلغ قبل انتهاء المدة المقررة لجمع التبرعات، مع إرسال تقارير ربعية عن أرصدة حسابات الأوقاف إلى الوزارة، وإرسال التقارير الفورية للوزارة أيضًا عند وصول نسبة التبرعات لـ %85 من قيمة الوقف، وتوفير المعلومات بشکل آلي وإرسالها إلى إدارة الحسابات الحکومية والجمعيات الخيرية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تسهيل إجراءات عمل الجمعيات الأهلية وخصوصاً ما يتعلق بالأوقاف الخاصة بها؛ وتحقيقًا لمسؤولية البنك الاجتماعية بدعم قطاع الجمعيات الأهلية وکل ما من شأنه أن يحقق أهداف رؤية المملکة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن نواة هذا المشروع بدأت بطرح الفكرة من قبل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) المتميزة بمبادرتها لتطوير القطاع الخيري، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم .