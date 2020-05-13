إتلاف 300 لتر من مشروب السوبيا في مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف 300 لتر من مشروب السوبيا مجهولة المصدر والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين.

وأكد المشيخي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما ضبطت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية كميات كبيرة من مضغة نبات التنبول كانت محملة في سيارة نقل وكمية من الأسماك المجففة مجهولة المصدر.

أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تمت مصادرة وإتلاف 150 كجم من مضغة نبات التنبول تم ضبطها في سيارة نقل في السوق العشوائي بجبل الشراشف إضافة إلى 80 كجم سمك مجفف مجهول المصدر حيث اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.