مدير قياس: توزيع محتوى الاختبار التحصيلي.. وحذف 25% من المحتوى

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله القاطعي توزيع محتوى الاختبار التحصيلي عن بعد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء تيسيراً وتسهيلاً على أبنائنا الطلبة، وتحقيقاً لعنصري السلامة والأمان للطلاب والطالبات، ودعمهم ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة.

وبيّن أنه تم حذف نحو 16% وقد يصل الحذف في بعض محتوى المواد إلى 25%، وذلك تسهيلاً على الطلاب في الظروف الحالية، منوهاً بأنه ستتم زيادة الوقت المخصص لكل مادة بمعدل خمس دقائق.

وأوضح القاطعي أن الاختبار التحصيلي العلمي عن بعد يتكون من أربع مواد هي: (الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – والرياضيات)، أما الاختبار التحصيلي النظري عن بعد فيتكون من (توحيد، حديث، فقه، بلاغة، أدب، النحو، الدراسات الاجتماعية)، مؤكداً أن محتوى اختبار التحصيل الدراسي من محتوى المواد المذكورة من سنة أولى وثاني ثانوي، والفصل الأول من ثالث ثانوي، لافتاً إلى أن التركيز سيكون على السنة الثانية والفصل الأول من السنة الثالثة.