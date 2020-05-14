واشنطن: قراصنة على صلة بالصين اخترقوا منظمات أبحاث تتعلق بكورونا

قال مسؤولون أمريكيون إن قراصنة على صلة بالصين اخترقوا منظمات أمريكية تجري أبحاثا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك أن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أمريكية على من قبل متسللين مرتبطين بالصين رصدوا وهم “يحاولون تحديد والحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص، وذلك عبر شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19″، وفقا لوكالة رويترز.

لكن السفارة الصينية في واشنطن نددت بهذه المزاعم ووصفتها بأنها “أكاذيب”.