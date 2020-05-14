علماء يطورون قناعا طبيا يرصد كورونا ويضيء فورا

كشف علماء في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن تطوير قناع طبي يرصد المصابين من كورونا في تطور هو الأول من نوعه.

وأفاد تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر”، أن العلماء يسعون للاستفادة من تجارب مماثلة بشأن أقنعة استخدمت سابقا لرصد فيروسات مثل إيبولا وزيكا.

وأفادت الدراسة الأولية أن فريق العمل ينفذ تجارب تستهدف أن تضيء الأقنعة بإشارة ضوئية “فلورسنت” حين ترصد تنفس شخص مصاب بكورونا، أو حين يعطس أو يسعل.

والاختراع المستهدف، سيساهم، في حال نجاحه، في مواجهة المشكلات المرتبطة بطرق الفحص الأخرى لفيروس كورونا، بما في ذلك قياس درجة الحرارة.