طقس اليوم: هطول أمطار بالمدينة والجوف وجازان والباحة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية وأجزاء من تبوك وأجزاء من الحدود الشمالية وأجزاء من حائل وأجزاء من الرياض وأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق الجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.