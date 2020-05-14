بسبب #كورونا… تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر ، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر الجمعة القادم ، إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البلدية في بيان اليوم إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد – 19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح.