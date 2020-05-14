الدكتور الزهراني مديراً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرا عاما على فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة.

وقد باشر عمله إبتداء من يوم امس الاربعاء الموافق 20 / 9 / 1441 هـ، و يمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري .

وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقه الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي و زملاءه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارىء.

كما يتقدم بالشكر والتقدير للدكتور معلا بن عليان الجابري على الفتره التي قضاها بإدارة الفرع.