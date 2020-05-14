الحياة تعود لـ«البوندسليجا» بديربي غير معتاد وخطة تأمين مكثفة 

بعد شهرين من التوقف تعود الحياة إلى بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد غد السبت وسط متابعة عالمية وإجراءات احترازية مشددة في مواجهة وباء كورونا المتفشي عالميا.

وخلال الأسابيع الماضية لم يفلت سوى عدد قليل للغاية من بطولات الدوري المحلية من حالة التجمد والشلل التي أصابت الرياضة العالمية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

والآن ، يتطلع العالم إلى انضمام البوندسليجا إلى هذه الدوريات حيث تستأنف البطولة نشاطها وسط متابعة دقيقة من مليارات المشاهدين في جميع أنحاء العالم وكذلك العديد من الهيئات الصحية لمعرفة مدى نجاح خطة السلامة والتأمين المتبعة في مباريات البطولة في مواجهة وباء كورونا.

وتستأنف فعاليات البطولة بعد غد بمباراة ديربي بين فريقي بوروسيا دورتموند وشالكه وهي “أكثر ديربي غير معتاد في التاريخ” لكنها ينتظر أن تحظى بمتابعة من مليارات المشاهدين في أنحاء العالم حيث يتلهف عشاق الساحرة المستديرة في لمشاهدة كرة القدم تدور على العشب مجددا بإحدى أقوى بطولات الدوري في العالم.

وفيما لا تزال المنافسة متوقفة في معظم البلدان الأخرى تترقب ألمانيا ضربة بداية جديدة للموسم الحالي علما بأن مباريات تسع مراحل من البوندسليجا لا تزال باقية.

وينتظر أن تحظى مباريات البطولة باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة من المسؤولين عن بطولات دوري أخرى كبيرة مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لمعرفة كيف سيتعامل الألمان مع المباريات المتبقية من الموسم والتي ستقام بدون جماهير كما ستخضع لخطة سلامة وتأمين مشددة وضعها فريق عمل مكلف من قبل رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني لكرة القدم.

وتتضمن الخطة عدة إجراءات مشددة منها إجراء اختبارات منتظمة على جميع المشاركين في المباريات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والسماح فقط بتواجد أقل عدد ممكن من الأشخاص داخل الاستادات.

وكانت هذه الخطة من أبرز العوامل التي حفزت المسؤولين في ألمانيا الأسبوع الماضي على السماح باستئناف فعاليات الموسم الحالي سعيا لإنهاء الموسم بشكل عادي.

وتأمل رابطة الدوري الألماني والأندية في أن تسير كل الأمور طبقا للخطة وأن تستطيع الفرق المشاركة في البطولة تجنب الدخول في حجر صحي كامل بقرار من السلطات الصحية والطبية حال ظهور حالات إصابة بوباء كورونا بين المشاركين في هذه المباريات وهو ما سيضع الموسم الحالي في مهب الريح.

وحذرت الرابطة في كتيب وجهته إلى الفرق المشاركة ، وذكرت فيه : فقط بأعلى درجة من الانضباط والدقة سنتمكن من تحقيق هدفنا المشترك وهو استكمال الموسم الحالي 2019 / 2020 .