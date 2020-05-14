ضبط 9 معامل ومخازن مخالفة ومسلخًا للذبح العشوائي بمكة

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ضبط 4 معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث، ومسلخًا للذبح العشوائي، في نطاق مكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 4 معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث، و5 مستودعات غير مرخصة.

وأضاف المالكي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المعامل والمخازن وإغلاقها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إنه تم ضبط مسلخ للذبح العشوائي في إحدى الاحوشة بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمراني، تُديره عمالة وافدة، في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

وأوضح قدح أنه قد ورد للبلدية بلاغ بوجود مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة، وعلى الفور توجهت الفرق الميدانية التابعة للبلدية إلى الموقع، وتبين وجود مسلخ داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة، فتم إغلاقه فورا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

ولفت قدح إلى أن الذبح العشوائي له نتائج سلبية على الفرد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، كما أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وعدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز.

وأختتم قدح حديثه بخالص الشكر للمُبَلّغ ولحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة. داعيًا المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، عبر رقم البلاغات الموحد (940).