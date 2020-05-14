“صحة جدة” تكرّم طبيبا قطع 240 كيلومترا لإنقاذ مريض مقعد

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ظهر أمس الأربعاء، في مكتبه، الدكتور محمد مسفر الوادعي استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بجدة، والذي قام بإيصال الدواء لمريض مقعد في محافظة الليث، قاطعاً مسافة ٢٤٠ كيلومتر.

وأشاد السيالي بالتصرف الإنساني للوادعي، مثمناً اهتمامه بالمريض وتحمّله لمشقة الطريق وبُعد المسافة، ووصفه بأنه “مثال للطبيب في إنسانيته، الذي لا يكتفي بدوره العلاجي فقط”.

وكان الوادعي قد تلقى إتصالاً من المريض يخبره فيها أن الدواء الذي يستخدمه اقترب من الإنتهاء. وحاول الطبيب استخدام نظام “وصفتي” ، الذي من خلاله يستطيع المريض صرف علاجه من أيّ مكان في المملكة ومن خلال صيدليات متعاقدة معها وزارة الصحة، لكن المريض لديه عدد من العوائق، مما جعل الطبيب يقوم بصرف الدواء محاولاً إرساله عبر خدمات الشحن السريع، إلا أنه وجد أنها ستتأخر لثلاثة أيام، فقرر أن يوصل الدواء بنفسه في بيته بمركز غميقة، شرقي محافظة الليث، حيث تفاجأ المريض بالطبيب وهو يهاتفه ليطلب منه موقع المنزل، ويخبره أنه سيتوجه إليه به في الحال.