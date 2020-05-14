مفاجاة.. عقار روسي يقضي على كورونا في خمسة أيام!

أعلنت روسيا أن عقار فافيبيرافير نجح في شفاء 60% من عيّنة بحثية من مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال خمسة أيام.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن فافيبيرافير أظهر نتائج مُبشرة في التجارب السريرية المبكرة، حيث تحولت نتائج 24 شخصا من بين 40 مصابا بكورونا خضعوا للعلاج به، من إيجابية إلى سلبية في أقل من أسبوع.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: “هذا سيخفف العبء عن المراكز الطبية، ووفقا لتقديراتنا سيقلل أيضا عدد المرضى الخطرين فيما يتعلق بالعدوى نحو النصف”، مشيرا إلى أن فافيبيرافير تم تطويره أولا في اليابان باسم أفيجان.

وقال أندريه إيفاشنكو، الأستاذ بالأكاديمية الروسية للعلوم ورئيس مجلس إدارة شركة كيمرار التي تجري التجارب، إن الفحوص المبكرة أظهرت وجود آثار جانبية ضئيلة، مشيرا إلى حظر استخدام العقار للنساء الحوامل.

وتسبب استخدام أفيجان في اليابان في حدوث تشوهات خلقية.

وأشار إيفاشنكو لعدم توفر بيانات كافية تتيح الحديث عن مدى فعالية العلاج بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة.