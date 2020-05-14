بريطانيا: الأوضاع في بلجيكا أكثر سوءًا مع #كورونا

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إدوارد آرجر، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة على نفس مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يتعلق بعدد وفيات فيروس كورونا المستجد، لكل مليون نسمة، لكن وضع بلجيكا أسوأ.

وقال آرجر لقناة سكاي نيوز: “إذا نظرنا لمعدل الوفيات لكل مئة ألف أو لكل مليون، سنجد أننا فعليا على مستوى مماثل لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. أما بلجيكا فهي تتخطانا والولايات المتحدة أقل منا”. متابعا: “الإحصائيات المختلفة يمكن تصويرها بأشكال مختلفة”.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11.5 مليون نسمة، نحو 54 ألف إصابة، و8850 وفاة، فيما تقدر الإحصاءات الرسمية في بريطانيا (66.7 مليون نسمة) ضحايا كورونا بنحو 34 ألفا.