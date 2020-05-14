109 ملايين يورو لحماية المطارات الألمانية من “الطائرات المسيّرة”

انخفضت تكلفة حماية المطارات الألمانية من الطائرات المسيّرة من 480 إلى 109 ملايين يورو، حسب تقديرات الحكومة.

وفي رد رسمي على استجواب في البرلمان، قالت الحكومة الألمانية إن التكاليف التي جمعتها الهيئة الألمانية للسلامة الجوية لمهام مراقبة الطائرات غير المأهولة بالقرب من المطارات الألمانية لمدة خمسة أعوام، تقدر بـ109 ملايين يورو.

وكانت الحكومة الألمانية قد قدرت هذه التكاليف في رد سابق بنحو 30 مليون يورو لكل مطار من المطارات الألمانية الدولية البالغ عددها ستة عشر مطارا، ما كان يجعل إجمالي هذه التكاليف يصل إلى نحو 480 مليون يورو.