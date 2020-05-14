“الدفاع المدني” تحذر: سيول ورياح وضباب على جازان

حذرت مديرية الدفاع المدني من تعرض جازان والمحافظات التابعة لها إلى أمطار غزيرة ورياح وأتربة وبرد وسيول، وضباب ينخفض بمستوى الرؤية إلى مرحلة الانعدام.

وقالت المديرية، بناء على تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه من المتوقع هطول أمطار على منطقة جازان، من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدني في مدى الرؤية مع توقع تشكل الضباب حتى ساعات الصباح في المحافظات الجبلية.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة.