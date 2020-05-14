إصابات كورونا اليوم.. جدة تتصدر المدن الأكثر إصابة بـ482 يليها الرياض 478 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت جدة 482، الرياض 478، مكة المكرمة 356، المدينة المنورة 247، الهفوف 93، الدمام 93، الطائف 68، ينبع 27، القطيف 21، تربيان 13، محايل عسير 11، صفوى 11، الدرعية 11، القنفذة 10، ثادق 10، الخبر 9، وادي الدواسر 8، بيش 7، بيشة 6، قرعة 6، المظيلف 6، الرين 6.

الجبيل 5، رأس تنورة 5، الجفر 4، وادي الفرع 4، منفذ الحديثة 4، ضرماء 4، خميس مشيط 3، الظهران 3، الخرمة 3، الهدا 3، شرورة 3، حائل 3، الخرج 3، القريع 2، نمرة 2، وحالة واحدة في كل من أبها، بريدة، الصحن، الليث،الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.