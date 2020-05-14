“العدل” تُفعل المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنًا

فعلت وزارة العدل، المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنًا في المملكة، فيما يجري العمل على تفعيل الخدمة في سجون أخرى.

ويهدف المشروع إلى تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتحقيق الضمانات القضائية للمتهمبن والسجناء أثناء المحاكمة.

وأوضحت وزارة العدل، أن التقنيات المستخدمة تشمل كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين من خلال نظام ناجز.

وتتمثل المهام الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، استقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، تجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد.

وأشارت إلى أن تفعيل المحاكمة عن بعد جرى في المحاكم الجزائية في كل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، إضافة إلى المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع.