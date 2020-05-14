الجامعة الإلكترونية تضخ 1525 خريجا في سوق العمل

أنهى عدد من الطلاب والطالبات مراحلهم الدراسية للماجستير والبكالوريوس من الجامعة السعودية الإلكترونية من مختلف تخصصات وفروع الجامعة في المملكة.

وبلغ إجمالي الخريجين في الجامعة للعام الجامعي 1441 هـ في مرحلتي البكالوريوس والماجستير 1,525 طالباً وطالبة يمثلون أقسام وكليات وفروع الجامعة السعودية الإلكترونية.

وفي مرحلة الماجستير؛ بلغ عدد الخريجين 204 طالب وطالبة وذلك في فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام، في تخصصات إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية وإدارة الرعاية الصحية بكلية العلوم الصحية وأمن المعلومات بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

وبلغ عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس 1,321 طالب وطالبة موزعين على فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها وجازان والقصيم والجوف وتبوك والطائف، في كليات: الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم الصحية، والعلوم والدراسات النظرية.

وتشمل تخصصات تقنية المعلومات وإدارة الأعمال والتجارة الالكترونية و المحاسبة والمعلوماتية الصحية والصحة العامة والقانون واللغة الإنجليزية.

في السياق؛ هنأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل جميع الطلاب والطالبات الخريجين بهذا الإنجاز، مؤكدا أنهم يشكلون إضافة مهمة لمسيرة التنمية التي تشهدها المملكة بعد ما حصلوا على أبرز العلوم والمعارف والمهارات من خلال رحلتهم العلمية والتي شملت على أحدث طرق التدريس فعالية وإتقان شملت تخصصات نوعية تقدمها الجامعة حسب متطلبات سوق العمل، متمنياً لكافة الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

ورفع الأستاذ الدكتور المعيقل شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على كل مايجده أبناء هذا الوطن من دعم واهتمام ورعاية فضلا عن اهتمامها الدائم بالتعليم وتوفير كافة الإمكانيات لينهل طلاب وطالبات المملكة من أحدث العلوم والمعارف ويكتسبون أهم المهارات والأدوات التي تساهم في إبداعهم وتميزهم.

كما قدم شكره لمعالي لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما تجده الجامعة وطلابها ومنسوبيها من دعم مستمر، انعكس ولله الحمد على مستوى الجامعة وجودة التعليم فيها سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء وأن يحفظ الجميع من كل شر.