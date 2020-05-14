ضمن حملات “غذاؤكم أمانة”.. ضبط مسلخ عشوائي في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً للذبح العشوائي، في أحد إحدى الأحوشة بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمراني.

ويدير المسلخ عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقابية وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة”.

وقامت الفرق الميدانية بإغلاق الموقع فورا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.