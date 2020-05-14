التحفظ على 64 طنًا و1044 كيس بمستودع عشوائي لتعبئة النخالة بجدة

تحفظت بلدية الجنوب الفرعية بأمانة جدة خلال جولاتها الميدانية على 64 طنًأ و1044 من الأكياس لـ”نخالة” حيوانية تجهز بطريقة عشوائية داخل مستودع مخالف بالنطاق.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الفرق الميدانية رصدت مستودعًا عشوائيًا لنقل البضائع يزاول نشاطًا لتعبئة وتغليف نخالة حيوانية بدون رخصة أو لوحة ارشادية بالإضافة إلى عدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية، حيث يجري تعبئة النخالة في أكياس تحت اسم تجاري.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على 64 طنًا و1044 كيس جاهز للتوزيع بوزن 4 كيلو للكيس الواحد و1370 من الأكياس الفارغة، مضيفًا أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع بالأختام الرسمية.