إطلاق سراح 23 مستفيدا من العفو الملكي بمناسبة رمضان في القصيم

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها تجاه إطلاق سراح 23 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك ، في سجون المنطقة الثلاثة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام .

ورفع سمو أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً بأن تكن تلك اللفتة الأبوية الكريمة سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن .