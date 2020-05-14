بقيمة 24.5 مليون ريال.. “فرجت” تسهم في سداد 1464 فاتورة

تمكنت خدمة فرجت، التي أطلقتها المديرية العامة للسجون، من سداد عدة فواتير، للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، إن خدمة ” فرجت ” منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 24.508.956 ريالا.

وشدد المتحدث، في بيان، على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة “فرجت” عبر المتاجر الإلكترونية.

يذكر أن خدمة “فُرجت” تمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة “أبشر” بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.