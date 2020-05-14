مركز خيري لغسيل الكلى بمكة يناشد أهل الخير للتبرع وإنقاذه من الإغلاق

ناشد المدير الطبي والمشرف على المركز الخيري لعلاج وغسيل الكلى بمجمع أوجه العناية الطبية الدكتور أحمد الوزنة اختصاصي أمراض الكلى للكبار، أهل الخير والإحسان من أجل المساعدة والتمويل في علاج مرضى غسيل الكلى بالمركز.

وأوضح أن المركز مجهز لغسيل الكلى ويحمل تصريح من الشؤون الصحية بمكة المكرمة بتاريخ 1438/6/1 لغسيل الكلى للمرضى وعددهم يقارب 40 مريضًا بحوالي 480 جلسة غسيل شهريًا ومجانًا وبدون مقابل مالي وذلك عبر دعم بعض المتبرعين وأهل الخير.

وبيّن “الوزنة”، بأن الحال الآن تغير بسبب الأوضاع الراهنة المصاحبة لانتشار فايروس كورونا وتعذر على الداعمين الاستمرار لظروفهم المالية فأصبح لدى القائمين على المركز عجز مالي وليس أمامهم إلا خيارين فقط أفضلهما “مر” -حسب تعبيره- وهما إما أن يدفع المرضى أنفسهم تكاليف الجلسات وهذا شبه مستحيل نظرًا لظروفهم المالية المتواضعة أو يتم إغلاق المركز حتى تتوفر موارد مالية تساهم بتشغيل المركز واستمراره ولكن هذا الخيار قد يسبب مضاعفات مرضية على المرضى وتدهور صحة بعضهم فهم يعتمدون بعد الله على جلسات الغسيل بالمركز وبشكل مستمر.

وسأل الله أن يسخر للمركز من يدعمه ولو بالقليل حتى يتمكن من الاستمرار وهناك طرق للمشاركة في الدعم وذلك عن طريق التبرع بقيمة الجلسة الواحدة وهي 300 ريال أو كفالة مريض لمدة شهر كامل بقيمة 3600 ريال لـ12 جلسة أو يكون التبرع للمريض مباشرة

وهم بدورهم يقومون بدفع الرسوم للمركز وطرق التواصل مع المركز عن طريق الرقم (0560900180) أو الإيميل ([email protected]).