كورونا يرفع معدل البطالة في مصر إلى 9.2%

ارتفع مؤشر البطالة في مصر إلى 9.2%، في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم (الخميس)، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الجهاز، في بيان، إن معدل البطالة بلغ 7.7 % في الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأوضح أنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر “ارتفع معدل البطالة إلى 9.2 % بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020”.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت اليوم (الخميس) ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10829 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 571 حالة.