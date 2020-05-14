البيئة”: تقديم أكثر من 64 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الإعانات الزراعية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، تقديمها لأكثر من 64 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الإعانات الزراعية وذلك عن استحقاق الدورة الرابعة من الدعم الخاص بمربي الدواجن، وبهذه الدورة يصل إجمالي الدعم المخصص لهذا القطاع أكثر من 194 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن هذا هو أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث نما الدعم لمستحقات شهر إبريل ليشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، و صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.

وأكدت الوزارة، أن الدعم سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن و تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم عبر تطوير المشاريع المحلية لإنتاج الدواجن في المملكة بشكل يحقق استقرار الأسعار وربحية القطاع.

وبيّنت الوزارة، أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

حيث يعمل برنامج الإعانات الزراعية على دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، عبر إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق كفاءة أكبر للأنشطة الزراعية المشمولة بالدعم.