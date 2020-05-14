توطين صناعة المدرعات العسكرية الأمريكية في المملكة بإنشاء أوشكوش التدريع للصناعة

وقعت شركة أوشكوش ديفينس التابعة لشركة (أوشكوش كوربوريشن) المدرجة في بورصة نيويورك، وشركة التدريع للصناعة، اتفاقية لإنشاء أوشكوش التدريع للصناعة، كأول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في المملكة وبملكية ذات أغلبية سعودية.

ويساهم المشروع في تنويع وتنمية اقتصاد المملكة، وستكون العاصمة الرياض مقرًا للمشروع، وسيضم مزيجًا من خبرات أوشكوش ديفينس الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب لشركة التدريع للصناعة والتي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في السعودية على مدى 20 عامًا.