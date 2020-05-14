طرح ٢١ موقعاً لبيع الخضار والفاكهة في الطائف

بعد إغلاق حلقة الخضار والفواكه بالطائف إحترازياً لوجود حالات إشتباه بفايروس كورونا ، طرحت أمانة محافظة الطائف مواقع مؤقته لبيع الخضار والفواكه وذلك ضمن جهود الامانة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :

١- مواقع بلدية الحوية :

•• المواقف الشماليه للاستاد الرياضي بالحويه

٢- مواقع بلدية عشيرة :

•• مركز العاند بجوار محطة رموز الفلاح

•• مركز عشيرة بجوار لجنة التنمية الاجتماعية

•• مركز الفيصليه بجوار مركز صحي الفيصليه

٣- مواقع بلدية شرق الطائف :

•• حلقة الخضار والفواكة القديمة بالقمرية

•• الردف مقابل بوابة ١

٤- مواقع بلدية الهدا :

الخط الدائري بجوار تقاطع طريق الاعمق مع الخط الدائري

٥- مواقع بلدية غرب الطائف:

•• نهاية شارع عكاظ شرق قلب الطائف

•• شارع شبرا غرب مديرية الأمن العام

•• شارع الجيش

•• الوسام بجوار موقع حنفيات المياه

٦- مواقع بلدية العطيف :

•• جنوب كوبري العطيف

٧- مواقع بلدية الطائف الجديد:

•• حي الدهاس

•• بجوار مسجد بلال بن رباح

٨- مواقع بلدية الشفا ؛

مدخل الطريق السياحي

٩- مواقع بلدية السيل الكبير :

•• بجوار الميقات

•• بجوار مسجد عميش بن عمار

١٠ – مواقع بلدية جنوب الطائف :

•• السر

•• كلاخ

•• سديره

١١- بلدية السيل الصغير :

•• غرب طريق الشاحنات