طرح ٢١ موقعاً لبيع الخضار والفاكهة في الطائف

بعد إغلاق حلقة الخضار والفواكه بالطائف إحترازياً لوجود حالات إشتباه بفايروس كورونا ، طرحت أمانة محافظة الطائف مواقع مؤقته لبيع الخضار والفواكه وذلك ضمن جهود الامانة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :
١- مواقع بلدية الحوية :
•• المواقف الشماليه للاستاد الرياضي بالحويه
٢- مواقع بلدية عشيرة :
•• مركز العاند بجوار محطة رموز الفلاح
•• مركز عشيرة بجوار لجنة التنمية الاجتماعية
•• مركز الفيصليه بجوار مركز صحي الفيصليه
٣- مواقع بلدية شرق الطائف :
•• حلقة الخضار والفواكة القديمة بالقمرية
•• الردف مقابل بوابة ١
٤- مواقع بلدية الهدا :
الخط الدائري بجوار تقاطع طريق الاعمق مع الخط الدائري
٥- مواقع بلدية غرب الطائف:
•• نهاية شارع عكاظ شرق قلب الطائف
•• شارع شبرا غرب مديرية الأمن العام
•• شارع الجيش
•• الوسام بجوار موقع حنفيات المياه
٦- مواقع بلدية العطيف :
•• جنوب كوبري العطيف
٧- مواقع بلدية الطائف الجديد:
•• حي الدهاس
•• بجوار مسجد بلال بن رباح
٨- مواقع بلدية الشفا ؛
مدخل الطريق السياحي
٩- مواقع بلدية السيل الكبير :
•• بجوار الميقات
•• بجوار مسجد عميش بن عمار
١٠ – مواقع بلدية جنوب الطائف :
•• السر
•• كلاخ
•• سديره
١١- بلدية السيل الصغير :
•• غرب طريق الشاحنات