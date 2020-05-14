مصرع شخص وإصابة 4 في حادثين منفصلين بالباحة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم على طريق “العقيق – كرا”، فيما أدى حادث تصادم آخر في بلخزمر مفرق المحاميد إلى وقوع 3 إصابات وصفت إحداها بالخطيرة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادثي تصادم منفصلين اليوم ونتج عنه إصابات ووفاة.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 11:54ص اليوم الخميس عن حادث تصادم الموقع محافظة العقيق تحديداً تقاطع كرا.

وأردف الزهراني “تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع وتم التدخل اسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقله لمستشفى العقيق، وبفحص الإصابة الثالثة تم الكشف عليها واتضح أنه فارق الحياة بالموقع”.

وحول الحادث الآخر، قال “وقع حادث تصادم وورد البلاغ في تمام الساعة 16:00 مساء اليوم الخميس الموقع بلخزمر مفرق المحاميد وتم توجيه فرقتين إسعافيتين وعند وصولها الموقع اتضح وجود 3 إصابات، تم التدخل الإسعافي لهم بالموقع وتم نقلهم لمستشفى المندق.