بدء التسجيل في الفصل الصيفي لطلاب جامعة تبوك

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك خطة التسجيل والتقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام 1441هـ، الذي يبدأ 8 شوال المقبل وينتهي في 2 ذي الحجة المقبل.

ودعت العمادة الطلاب الراغبين بالالتحاق بالفصل الدراسي الصيفي لهذا العام تسجيل المقررات الدراسية عبر بوابة الطالب الإلكترونية حسب مواعيد التسجيل، مشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عبر نظام إدارة التعليم الالكتروني ” البلاك بورد”.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر، أن التسجيل في الفصل الصيفي سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 25 رمضان 1441هـ حتى نهاية يوم السبت الـ 7 من شوال 1441هـ ، وذلك عبر البوابة الأكاديمية الإلكترونية.

وأشار الدكتور بصفر إلى طرح 670 مقرراً بمستويات مختلفة في 16 كلية بدرجتي البكالوريوس والدبلوم.