الديوان العام للمحاسبة يتمكن من إنجاز خططه التشغيلية عن بُعد

تمكن الديوان العام للمحاسبة من التعامل مع الظروف الراهنة وذلك من خلال التفعيل الكامل لمنظومة الرقابة الإلكترونية “شامل”، التي تتيح لجميع الموظفين إنجاز مهامهم المتعلقة بالخطط التشغيلية للديوان عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الجهات الحكومية وجميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تبادل البيانات المالية واستلام الملحوظات بشكل إلكتروني، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من المنظومة المتعلقة بأتمتة جميع إجراءات العمل والتواصل مع الجهات الحكومية.

وكثف الديوان منذ تعليق الحضور لمقرات العمل التدريب والتعامل مع منظومة الرقابة الإلكترونية “شامل” حيث نظم الديوان (91) دورة تدريبية على مدار الشهرين الماضيين، استفاد منها ما يقارب (5,700) متدرب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من مناطق المملكة المختلفة، حيث أثمر ذلك عن إنجاز أكثر من عشرة آلاف مهمة، رصدوا من خلالها (1,624) ملحوظة.

وثمن الديوان العام للمحاسبة التعاون من قِبل الجهات المشمولة برقابته ومنسوبيها، حيث تعد منظومة شامل إحدى أهم استثمارات البنية التحتية التي قام بها الديوان مؤخراً، وتعد فريدة من نوعها على المستوى الدولي، جرى من خلالها أتمتة جميع إجراءات العمل الفني، وتطوير التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني؛ بهدف رفع الكفاءة والفاعلية للعمل، واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لرفع مستوى الآداء في الرقابة المالية الشاملة على الجهات المشمولة برقابة الديوان.

يذكر أن هذه المرحلة هي الأولى في خطة إستراتيجية ستشمل في مراحلها القادمة تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي، والرقابة على الآداء.