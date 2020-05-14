الحكومة البريطانية: استئناف الدوري الإنجليزي يونيو المقبل

قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن اليوم الخميس: ” إن الحكومة البريطانية “ستفتح الباب” لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.

والتقى داودن بممثلين عن اتحاد الكرة ورابطة الدوري الإنجليزي مبيناً أن “الخطط المتقدمة” لاستئناف النشاط الكروي كانت “إيجابية”.

وعلقت جميع أنشطة كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل تسع مراحل على نهاية الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال:”اتفقنا جميعاً على أننا لن نمضي قدما إلا إذا كان الوضع آمنا، وتأتي صحة ورفاهية اللاعبين والمدربين والموظفين أولا”.

وأضاف وزير الثقافة البريطانية: “الأمر متروك الآن لسلطات كرة القدم للموافقة على تفاصيل خططهم ووضع اللمسات الأخيرة لها، وهناك حسن نوايا مشتركة لتحقيق ذلك للجماهير ومجتمع كرة القدم والأمة بأكملها”.

وذكرت تقارير أن بطولة الدوري الممتاز تهدف لاستئناف نشاطها بإقامة المباريات بدون جمهور بدءا من 12 يونيو المقبل، في خطة أطلق عليها اسم “مشروع إعادة التشغيل”.

وكان هناك جدل بأن المباريات ينبغي أن تستأنف بحلول 30 يونيو القادم على أقصى تقدير لتجنب النزاعات حول عقود اللاعبين التي انتهت مدتها.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم أن اللاعبين والأندية أمامهم مهلة حتى 23 يونيو للموافقة على تمديد العقود وسريانها حتى نهاية موسم 2019 / .2020م