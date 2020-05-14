ضبط 4 معامل مخالفة لتصنيع الأثاث في مكة

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية من ضبط 4 معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث في أبومراغ بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 4 مواقع عبارة عن أحواش بداخلها معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث، إضافة إلى وجود 5 مستودعات مخالفة وغير مرخصة، حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية على المستودعات المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.