تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة وشرق آسيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، وذلك بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي (HMM)، وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من (خط هابج لويد، خط ون، خط ينج مينج)، لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يُسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات موانئ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، وبدعم من اللجنة اللوجستية، ومتابعة من وزير النقل وذلك ضمن إطار الشراكات التي تبرمها “موانئ” لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقاً لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء، تماشياً مع خططها وأهدافها الإستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.