سعد الحارثي: سامي الجابر لم يكن صادقا في التعامل معي ولن أقول له “شكرا”

هاجم مهاجم فريقَي النصر والهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة لقدم سعد الحارثي، سامي الجابر نجم الهلال السابق، قائلا: “هو من ساهم في نقلي لنادي الهلال”، موضحا “لكن لم يكن هناك صدق في التعامل.. لن أشكر سامي الجابر وأنا رجل صادق”.

وأضاف في تصريحات إذاعية “بعد ما أنتهى مشواري لم أجد أستاذي سامي الجابر لأني وجدت أساتذة كثر في مشواري”.

وتابع: “إنهاء مشواري مع الهلال مو أصعب من خروجي من النصر، و بعد ما تركت كرة القدم أكتشفت أني لم أحقق ربع ما كنت أملك، وحز في خاطري ما كنت أراه من مفارقات في التعامل”.

وتحدث عن انتقاله للنصر قائلا “انتقلت إلى النصر بـ25 ألف وحب الكيان هو الذي أثر على الانتقال ولكن صراعات النصر أثرت عليّ كلاعب”. وأشار إلى أن إدارة النصر كانت ترى عدم استمراره تحديدًا بعد العودة من الإصابة.

وعن كأس العالم 2006 قال “لم يكن هناك قائد للفريق مع وجود أنانية بين المجموعة والمدرب لا يستحق المونديال، وعراب كأس آسيا 2007 هو فهد المصيبيح وكان هناك قائد مثل ياسر القحطاني”.