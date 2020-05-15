الاتحاد الآسيوي: مستقبل دوري الأبطال لم يتحدد بعد

أكد الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم الماليزي داتو ويندسور جون أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لايزال غير واضح بشكل مطلق بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تعليق مسابقة دوري أبطال آسيا في مارس الماضي، كما عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الاتحادات الوطنية والأندية للخروج بتوصيات لخارطة طريق عودة المسابقة الأقوى بالقارة حيث تم اقتراح إكمال مباريات دور المجموعات، عبر التجمع لكل مجموعة.

وأوضح داتو ويندسور يوم امس الخميس: موضوع المسابقات مازال قيد البحث مع كافة الجهات ذات العلاقة والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات وسنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر.

وحول مستقبل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين والذي سيشهد انتخاب خمسة أعضاء جدد بالمكتب التنفيذي الآسيوي يمثلون الاتحادات الاقليمية الخمسة بعد موافقة الجمعية في الاجتماع السابق على زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 30 عضواً، قال ويندسور: “يدرس الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لعقد اجتماع الجمعية العمومية من بينها اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي لكني استطيع القول بأنه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن”.