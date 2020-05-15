“التنمية الآسيوي”: خسائر #كورونا 8.8 تريليون دولار

قدّر بنك التنمية الآسيوي حجم الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، بـ8.8 تريليون دولار، أو ما يقرب من 10 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأوضح البنك، ومقره مانيلا، أن توقعات تأثير مرض “كوفيد – 19” في ظل فترة احتواء طويلة مدتها ستة أشهر ستكون أكثر من ضعف تقييمه في شهري مارس وإبريل، وكذلك توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار البنك في تقريره المحدث إن الناتج الاقتصادي العالمي سيفقد 5.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل فترة احتواء قصيرة مدتها ثلاثة أشهر.

وذكر التقرير إن الخسائر الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تتراوح بين 1.7 تريليون دولار في فترة احتواء مدتها ثلاثة أشهر، و 2.5 تريليونا في إطار سيناريو مدته ستة أشهر.

وأكد التقرير إن “هذه الخسائر سيكون من الصعب تعويضها. فضلا عن ذلك، لا يمكننا أن نستبعد إمكانية حدوث أزمة مالية، إذا لم يتم احتواء الوباء في الوقت المناسب لمنع حالات الإعسار والإفلاس الكبيرة”.