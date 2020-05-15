جيش إسرائيل “يحاكي” حربا مع حزب الله

نظم الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية تحاكي هجوما ضد حزب الله اللبناني، تشمل نشر الدبابات وقوات المشاة.

وتأتي التدريبات بعد اتهامات إسرائيل الشهر الماضي بقيام حزب الله بنشاط “استفزازي” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل شنت عدة مرات قصفا جويا على مواقع في دمشق، وقالت إنها تضم جنودا لحزب الله اللبناني، فيما أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن حزبه لن ينسحب من سوريا، متهما إسرائيل بمهاجمة “كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ” في هذا البلد.

ونفى نصر الله أن تكون الضربات الإسرائيلية دفعت سواء حزب الله أو إيران للانسحاب من سوريا، واصفا إصرار الكيان الصهيوني على ذلك بأنه “انتصارات واهمة”.