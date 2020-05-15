مسؤول سابق: كورونا يهدد أمريكا بـ”أسوأ شتاء” في تاريخها

حذر مسؤول حكومي سابق، من أن الولايات المتحدة قد تواجه “أسوأ شتاء” في العصر الحديث ما لم تحسن استجابتها للجائحة.

وبعد ساعات من تعرضه لهجوم على تويتر من الرئيس دونالد ترامب، أدلى ريك برايت بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بشأن الاستعداد للتفشي

وأقيل برايت الشهر الماضي من منصب مدير هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والمعنية بتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا.

وقال برايت في إفادته “يتعين أن نقوم بما علينا بحرص وبالاسترشاد بأفضل العقول العلمية. فرصتنا تتضاءل. إذا أخفقنا في تحسين استجابتنا الآن، بناء على العلم، أخشى أن تتفاقم الجائحة وتستمر لفترة طويلة”.

وأصابت الجائحة نحو 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد وأودت بحياة أكثر من 82 ألفا.

وشهد برايت بأن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لتوفير مخزون من الإمدادات الأساسية مثل المسحات اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تابع جزءا من جلسة الاستماع. وقال “بالنسبة لي هو ليس أكثر من شخص ساخط وتعيس” مضيفا أنه لم يكن يعرف برايت.