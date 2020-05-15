إدارة الهلال: هذا هو موعد عودة اللاعبين الأجانب

حددت إدارة نادي الهلال لكرة القدم 10 يونيو موعدا مبدئيا لعودة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الأجانب من بلادهم إلى السعودية من أجل الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل بدء التدريبات استعدادا لاستئناف الموسم.

وتوقف الدوري في منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف أغلب الأنشطة الرياضية في العالم.

وذكرت تقارير أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الأجانب بموعد العودة للسعودية للدخول في الحجر الصحي.

وأشارت إلى أن هذا الموعد يعد مبدئيا وأنه في حال حدوث أي تغيير سيتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفني بالتطورات، حيث تنتظر إدارة النادي الموعد النهائي لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، ومعرفة الموقف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.