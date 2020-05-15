قطر تبيع خام الشاهين بخصم محدود للتحميل في يوليو

قالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في يوليو تموز بخصم بلغ في المتوسط 2.70 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري أُغلق يوم الأربعاء وجرت ترسيته يوم الخميس.

ولم يتسن معرفة مشتري الشحنتين على الفور.

وجرى عرض الشحنتين بحجم 500 ألف برميل للتحميل خلال الثالث والرابع من يوليو تموز و13 و14 من نفس الشهر.

وأضافت المصادر أن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند خصم 2.10 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول خام الشاهين للتحميل في يونيو حزيران بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.