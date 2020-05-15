بعد أن خسرها في الانتخابات.. إردوغان يسطو على البلديات ويسجن رؤساءها

يواصل حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، سعيه لاستعادة البلديات التي خسرها في الانتخابات المحلية، قبل عام، بإقصاء رؤسائها، وتعيين أنصاره بدلا منهم، بالقوة الجبرية، حيث اعتقلت حكومة الرئيس التركي، رجب إردوغان، صباح اليوم الجمعة، عددا من رؤساء البلديات، بدعوى الإرهاب.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية عن المصادر قولها إنه تم اعتقال عمدة اغدير ياسر اكوس، عمدة سيرت بريفان هيلين إسيك، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، وعمدة كورتالان باران أكجول، وعمدةمنطقة بايكان رمضان سارسيلماز، كجزء من التحقيق الإرهابي الذي بدأه كبير المدعين العامين في سيرت.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطية بأن له صلة بجماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وتم تعليق عدد كبير من رؤساء البلديات المحليين المنتمين للحزب من مناصبهم، بسبب اتهامات الإرهاب.

وخسر حزب إردوغان في الانتخابات البلدية الأخيرة نسبة كبيرة من البلديات التي كان يسيطر عليها طيلة 20 عاما، لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، أبرزها إسطنبول وأنقرة وأزمير وديار بكر.